Как известно, на видео, распространенном в сети, российские военные расстреляли безоружного пленника украинского воина за слова "Слава Украине!". Президент Украины, генеральный прокурор, руководитель ОП, глава МИД и омбудсмен, а также известніе артисты отреагировали на увиденное.

В тоже время хэштег #Слава_Україні стал мировым трендом Twitter №1. Сотни тысяч сообщений и постов появились в социальной сети за короткое время. Эктор Хименес-Браво выразил свое негодование, сопроводив пост картинкой с ответом павшему герою.

«Мне нет, что вам сказать…» - эмоционально заявил Эктор.

В сети поддержали негодование артиста, выразив свое мнение:

«Становится немного легче, если слова ярости или скорби подкрепить крепким донатом. Проверено на себе. Выбирайте тех, кому вы доверяете, и приближайте нашу Победу!;

А что говорить, или уничтожать эту падаль физически, или донатить на ВСУ. Иначе мы с этого дерьма не выгребим. Героям слава!; Слава герою! Слава всем защитникам!!! Слава Украине;

Эктроре, то же самое. Еще и увидела то видео, а теперь все перед глазами стоит. Герой Слава!!! Слава всем Героям!!!».

Также на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказывает в сети полезную информацию для украинцев.

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