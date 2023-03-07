Макс Барських нагадав, як багато для українців означає це гасло "Слава Україні!" і описав росію яскравими словами — "чума, що сіє смерть".

Розстріл полоненого бійця ЗСУ став черговим доказом того, що наш ворог має постати перед судом у Гаазі. Українські зірки були шоковані відео розстрілу захисника та різко реагували на це. Український артист Макс Барських також не залишився осторонь і написав пост в Інстаграм.

6 березня Україну сколихнуло відео вбивства окупантами беззбройного українського військовослужбовця. Росіяни вистрілили у бійця після того, як той сказав: "Слава Україні".

Макс Барських нагадав, як багато для українців означає це гасло "Слава Україні!" і описав росію яскравими словами — "чума, що сіє смерть". Музикант зазначив, що "Слава Україні" — це гасло в нашому ДНК, сталеве й непохитне, окроплене кров'ю кожного загиблого воїна, обмите сльозами матері та свите криками вдів.

Вона додала, що росіянам неможливо зламати наш дух. Крім того, він побажав російським чудовиськам горіти в пеклі.

"Кулями можна тільки вбити тіло, але дух наш незламний. Весь світ є свідком звірств росії — чуми, що сіє смерть і темряву там, де ступає її нога, залишаючи після себе випалене поле. Нехай горить земля під ногами кожного російського чудовиська, що прийшов до нам із мечем! Слава Україні — Героям слава!", — написав Макс Барських .

Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.