Макс Барских напомнил, как много для украинцев означает этот лозунг "Слава Україні!" и описал россию яркими словами — "чума, сеющая смерть".

Расстрел пленного бойца ВСУ стал очередным доказательством того, что наш враг должен предстать перед судом в Гааге. Украинские звезды были шокированы видео расстрела защитника и резко реагировали на это. Украинский артист Макс Барских также не остался в стороне и написал пост в Инстаграм.

6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот сказал: "Слава Україні".

Макс Барских напомнил, как много для украинцев означает этот лозунг "Слава Україні!" и описал россию яркими словами — "чума, сеющая смерть". Музыкант отметил, что "Слава Україні" — это лозунг в нашем ДНК, стальной и непоколебимый, окропленный кровью каждого павшего воина, омытый слезами матери и свитый криками вдов.

Она добавил, что россиянам невозможно сломить наш дух. Кроме того, он пожелал российским чудовищам гореть в аду.

"Пулями можно только убить плоть, но дух наш несокрушимый. Весь мир является свидетелем зверств россии — чумы, что сеет смерть и тьму там, где ступает ее нога, оставляя после себя выжженное поле. Пусть горит земля под ногами каждого русского чудовища, пришедшего к нам с мечом! Слава Україні — Героям слава!", — написал Макс Барских.

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.