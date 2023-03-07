Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як іноді "грішить" після тренувань.

Популярний кухар Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" проживає в Україні вже довгі роки, знімається у кулінарному шоу та займається різними проектами. Також він любить показувати в Інстаграм, як проходять його будні та якими хобі він захоплюється поза камерами.

"Коли я тільки починав працювати в спортзалі, мені було дуже важко! Тому що я хотів бачити результат, а він був не швидким. Але щодня я старався і щодня працював заради гарного результату" - раніше зізнався шеф-кухар.

Зараз, через п'ять років занять, Ектор може дозволити собі розслабитись і показує це чесно:

"Головна проблема спортсменів - поїсти перед тренуванням. Я не спортсмен, але поїсти люблю! Ось що зазвичай їдять люди після тренування. І що їм я", - пожартував Ектор.

Як правило, Ектор став ділитися особистими зауваженнями і порадами, чесно обізвавшись раніше про те, як було колись непросто йому привести себе в порядок. За його словами, ще п'ять років тому він страждав від ожиріння і був у жалюгідному стані.

Тепер же, через роки старанних тренувань і переглянутого харчування, він почувається досить легко. Новий ролик одразу привернув увагу українок: "Коли забув купити... У кого таке було?" – написав Ектор.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

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