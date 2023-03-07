Популярный повар Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" проживает в Украине уже долгие годы, снимается в кулинарном шоу и занимается различными проектами. Также он любит показывать в Инстаграм, как проходят его будни и какими хобби он увлекается вне камер.

"Когда я только начинал работать в спортзале, мне было очень-очень тяжело! Потому что я хотел видеть результат, а он был не быстрым. Но каждый день я старался и каждый день я работал ради хорошего результата" - ранее признался шеф-повар.

Сейчас, спустя пять лет занятий, Эктор может позволить себе расслабиться и показывает это честно:

"Главная проблема спортсменов - поесть перед тренировкой. Я не спортсмен, но поесть люблю! Вот что обычно едят люди после тренировки. И что ем я" - пошутил Эктор.

Как правило, Эктор стал делиться личными замечаниями и советами, честно призавшись ранее о том, как было когда-то непросто ему привести себя в порядок. По его словам, еще пять лет назад он страдал от ожирения и был в плачевном состоянии.

Теперь же, спустя годы усердных тренировок и пересмотренному питанию, он чувсвует себя достаточно легко. Новый ролик сразу привлек внимание украинок: "Когда забыл купить... У кого такое было?" - написал Эктор.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.