У мережі з'явилося відео, як окупанти по-звірячому розстріляли воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!". Це вразило всю Україну, відреагував на це не лише президент України, а й багато хто в уряді. Артисти не залишилися осторонь.

"І настане час, коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони йому відповідатимуть: "Героям слава!"", ці слова сказав Степан Бандера, їх і опублікувала на фото Марія Єфросиніна. Артистка не могла бути осторонь, як і багато інших.

«Нам болить за кожного, а їм насрати на 150 мільйонів. Це прірва; Вже настав; Так і сталося пророцтво від Степана Бандери. Героям слава; 💔вічна пам'ять Героям;

Героям слава; Героям слава!; Героям слава! Герой Слава!; щемливе відео, ледве тримаюся, щоб не плакати» - пишуть у мережі.

Також Єфросиніна розповіла, як має півтора дня між робочими відрядженнями, щоб відпочити і націлувати свого сина:

"Мій Сашка сьогодні засинатиме під мої погладжування по його волоссю і нескінченним пошепки про те, як я його люблю. А ось цей Сашко можливо ніколи не побачить свою матір. Як і 16 221 українських дітей, незаконно депортованих у росію. Дивіться це нестерпно важке відео та розповсюдьте.Світ повинен знати, як виглядає геноцид», - висловилася Марія.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.