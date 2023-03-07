В сети появилось видео, как оккупанты зверски расстреляли воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!". Это потрясло всю Украину, отреагировал на это не только президент Украины, но и многие в правительстве. Артисты не остались в стороне.

"И придёт время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы ему будут отвечать: "Героям слава!"", эти слова сказал Степан Бандера, их и опубликовала на фото Мария Ефросинина. Артистка не могла быть в стороне, как и многие другие.

«Нам болит за каждого, а им насрать на 150 миллионов. Это пропасть; Уже наступил; Так и произошло пророчество от Степана Бандеры. Героям Слава; 💔вечная память Героям;

Героям Слава; Героям Слава!; Героям Слава! Герой Слава!; щемящее видео, еле держусь, чтоб не рыдать» - пишут в сети.

Также Ефросинина рассказала, как у нее есть полтора дня между рабочими командировками, чтобы отдохнуть и нацеловать своего сына:

"Мой Сашка сегодня будет засыпать под мои поглаживания по его волосам и бесконечным шепотом о том, как я его люблю. А вот этот Саша возможно никогда не увидит свою мать. Как и 16 221 украинских детей, незаконно депортированных в россию. Смотрите это нестерпимо тяжелое видео и распространите. Мир должен знать, как выглядит геноцид», - высказалась Мария.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.