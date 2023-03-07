На своїй сторінці в Instagram ведуча згадала гучне відео розстрілу українського бранця, яке було опубліковано у кількох телеграм-каналах, воно викликало шок в українців. На записі можна побачити беззбройного чоловіка, який відмовився зняти синьо-жовтий шеврон на вимогу російських окупантів. Його останніми словами були "Слава Україні".

Фото цього героя швидко поширилося у соціальних мережах, проте його особистість поки невідома, і українці намагаються її встановити.

Президентський офіс та генеральна прокуратура України вже відреагували на це відео і розпочали розслідування цього військового злочину. Користувачі інтернету також активно діляться ілюстрацією Микити Тітова, наголошуючи на тому, що цей постріл був спрямований проти всіх українців.

Залужний та Сирський висловилися за продовження захисту Бахмута на засіданні Ставки, що було офіційно оголошено на сайті президента України. Проте раніше німецька газета "Більд" повідомила, що Зеленський та Залужний мають різні погляди на ситуацію в Бахмуті, і Залужний схильний вивести війська звідти.

Боєць прикордонної служби України розповів про нинішню ситуацію у Бахмуті у своєму зверненні.

У ніч із 5 на 6 березня російські військові атакували Україну іранськими дронами, запущеними з північного напрямку з Брянської області. Знищено було 13 дронів, але точної кількості тих, хто перебував у повітрі, не повідомляється.

Спецпідрозділ ГУР міністерства оборони Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження у Брянській області.

Окупанти привезли вчителів із Дагестану до Мелітополя після відмови українських вчителів навчати за російськими програмами.

Також повідомляється, що українська тенісистка Марта Костюк перемогла росіянку у фіналі турніру WTA у США. Свій перший у кар'єрі титул вона присвятила «всім нашим людям, які б'ються та гинуть».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.