На своей странице в Instagram ведущая упомянула нашумевшее видео расстрела украинского пленника, которое было опубликовано в нескольких телеграмм-каналах, оно вызвало шок у украинцев. На записи можно увидеть безоружного мужчину, который отказался снять сине-желтый шеврон по требованию российских оккупантов. Его последними словами были "Слава Украине".

Фото этого героя быстро распространилось в социальных сетях, однако его личность пока неизвестна, и украинцы пытаются ее установить.

Президентский офис и генеральная прокуратура Украины уже отреагировали на это видео, и начали расследование этого военного преступления. Пользователи интернета также активно делятся иллюстрацией Никиты Титова, подчеркивая, что этот выстрел был направлен против всех украинцев.

Залужный и Сырский высказались за продолжение защиты Бахмута на заседании Ставки, что было официально объявлено на сайте президента Украины. Однако ранее немецкая газета "Бильд" сообщила, что Зеленский и Залужный имеют разные взгляды на ситуацию в Бахмуте, и Залужный склонен вывести войска оттуда.

Боец пограничной службы Украины рассказал о нынешней ситуации в Бахмуте в своем обращении.

В ночь с 5 на 6 марта российские военные атаковали Украину иранскими дронами, запущенными с северного направления из брянской области. Уничтожено было 13 дронов, но точного числа находившихся в воздухе не сообщается.

Спецподразделение ГУР министерства обороны Kraken с помощью дрона-камикадзе уничтожило автономную башню наблюдения в брянской области.

Оккупанты привезли учителей из Дагестана в Мелитополь после отказа украинских учителей учить по российским программам.

Также сообщается, украинская теннисистка Марта Костюк победила россиянку в финале турнира WTA в США. Свой первый в карьере титул она посвятила «всем нашим людям, которые дерутся и гибнут».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.