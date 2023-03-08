Нагадаємо, переможницею 12-го сезону «Голос країни» стала Марія Квітка з команди "Другого шансу" Олександри Заріцької та Андрія Мацоли.
Дівчина зазнавалася, що ця подія, перемога у «Голосі країни», її приголомшила.
«Дорогі мої, чесно, я в шоці! Такої шаленої підтримки я ніколи ще в житті не відчувала», - зізнавалася Квітка на своїй сторінці в Інстаграмі, назиаючи перемогу спільною.
Відзначимо, що Марія Квітка – не тільки співачка, а й одна з найпристрасніших дослідниць українського традиційного костюма, фольклористка та відома стилістка. Дівчина змогла реалізувати десятки важливих етнографічних проєктів, в яких демонструє, що традиційний український костюм — це сучасно, стильно і дуже красиво.
Більш того, у березні в український прокат виходить фільм "Памфір", події якого відбуваються під час свята Маланки.
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І саме саме Марія як художниця з костюмів допомогла відтворити колоритний світ Маланки.
А днями Квітка повідомила, що в рамках Stay Together виконала «Реве та стогне Дніпр широкий» у Бородянці.
У місті, яке так сильно постраждало від росыйських окупантыв.
«Особлива мить співати біля пам’ятника Тарасу Григоровичу, що стійко протримався увесь цей час і став одним із символів нашої незламності!», - написала співачка на своїй сторінці в Інстаграм, поділившись також своїм співом.
Ще раніше Марія Квітка присвятила свій допис дуже рідній і близькій людині – бабусі.
«Якби ви лише знали яка це надзвичайна жінка! Мені страшенно пощастило зростати з нею!
Саме вона виховувала мене у любові до традицій, до культури, до музики. Вона розповідала мені казки, співала пісні, переказувала легенди та берегла для мене сімейні реліквії.
Зараз я усвідомлюю як ніколи, наскільки цінним є те, що вона закладала в мені! Я так захоплююсь нею!», - зізнавалася Марія.
Нагадаємо, у новому сезоні «Голосу країни» глядачі хочуть бачити Тіну Кароль і Юлію Саніну.
Також повідомлялось, що перемога Квітки викликала неоднозначну реакцію.
Крім того, Politeka.net писала, як на переможницю відреагувала Оля Полякова.