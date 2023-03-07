Відомий український телеведучий Юрій Горбунов вирішив висловитися про відео, яке викликало резонанс не лише серед українців, а й усього світу. Суспільство вже запустило флешмоб у соціальних мережах на згадку про воїна ЗСУ, який, потрапивши в полон до російських окупантів, не став здаватися до останнього.

Юрій Горбунов підтримав ідею та вразив також свою думку.

"Героям слава! Рашисти зняли свій злочин! Ще один злочин, із сотень тисяч інших!! І кожний! За кожний, вони будуть покарані!! Ми ніколи не забудемо! І не пробачимо!!» – висловився чоловік.

Українці також висловили свою думку:

«Прийми Господи в Царство Небесне Героя 💙; Тварини... Горіть у пеклі; Героям слава!; Проклятий російський народ, проклятий кожен російський;

Як сміливі наші захисники, справжні патріоти. Навіть дивлячись у вічі смерті, не бояться бути патріотами; Як боляче! Накрила неймовірна лють».

Ми писали, що влітку відновилося виробництво серіалу "Скажені сусіди-2", де взяв участь майже повний каст попередніх історій. Прем'єрний сезон незабаром стартує на екранах. Український телеведучий та актор Юрій Горбунов поділився у Instagram-stories з шанувальниками знімком зі зйомок, на фото він здався з густими вусами та довгим волоссям.

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, яким красенем росте їх із Осадчою син.

Як повідомляла Politeka, Осадча та Горбунов обмінялися милими повідомленнями в мережі.

Також Politeka писала, що Горбунов із зірковими колегами показав залаштунки прямого ефіру.