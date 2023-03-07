Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов решил высказаться о видео, которое вызвало резонанс не только среди украинцев, но и у всего мира. Общество уже запустило флешмоб в социальных сетях в память о воине ВСУ, который, попав в плен к российским оккупантам, не стал сдаваться до последнего.
Юрий Горбунов поддержал идею и вразил также свое мнение.
«Героям слава! Рашисты сняли свое преступление! Еще одно преступление, из сотен тысяч других!! И каждый! За каждый, они понесут наказание!! Мы никогда не забудем! И не простим!!» - высказался мужчина.
Украинцы также выразили свое мнение:
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Как смелы наши защитники, настоящие патриоты. Даже глядя в глаза смерти, не боятся быть патриотами; Как больно! Накрыла невероятная ярость».
Мы писали, летом возобновилось производство сериала "Скажені сусіди-2", где принял участие почти полный каст предыдущих историй. Премьерный сезон вскоре стартует на экранах. Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов поделился в Instagram-stories с поклонниками снимком со съемок, на фото он показался с густыми усами и длинными волосами.
Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.
Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.
Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.