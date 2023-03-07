Відома актриса та телеведуча Олена Кравець розповіла, як стрес після початку війни загострив її хворобу.

Декілька років тому в одному з інтерв'ю відома гумористична актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець зізналася про свою хворобу. Як виявилося, у артистки діагностували алергічну хворобу кропив'янку, однією з причин якої може бути сильний стрес. Очевидно, що на тлі початку війни та виїзду з дітьми за кордон хвороба у Олени загострилася. Про це вона розповіла у сюжеті програми "ЖВЛ".

"Це певні реакції шкіри на якісь процеси, що відбуваються в мозку. Мозок - психіка - тіло. Це ж замкнене коло", - поділилася Кравець.

За словами актриси, страждає на цю хворобу вона з 2018 року, але не надто афішувала це на публіку. Весь цей час вона стикалася зі шкірними висипаннями, які з початку війни ще більше загострилися.

Проте справжнім порятунком стала робота в новому проекті "Тихий вечір", в якому Олена стала провідною у грудні 2022 року. Після повернення з-за кордону в Україну, зірка відправила дітей до школи, а сама почала будувати кар'єру в ролі телеведучої, залишивши "Квартал 95". За словами Кравець, її колеги-коміки, з якими вона працювала на сцені 25 років, зрозуміли та ухвалили її рішення, вони залишаються рідними людьми.

Нагадаємо, "Найчесніша людина": Юрій Великий з "Квартал 95" вжився в роль Пєскова і насмішив українців.

Як повідомляла Politeka, "Все своє життя…": Лобода несподівано заговорила про особисте, відео.

Також Politeka писала, що Бабкін повернувся до України і зворушив знімком із дружиною та наймолодшим сином: "Гарні".