Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео та заговорила про особисте.

У короткому ролику Світлану можна побачити на зйомках її кліпу на пісню "Рідні", яка вийшла два роки тому. У кадрі артистка з'явилася в легкому природному образі - на ній біла сорочка з таким же топом, волосся розпущене і злегка розпатлане, а на обличчі елегантний макіяж. А на тлі у цьому відео звучить та сама пісня, про яку Лобода розповіла також у підписі до публікації.

"2 роки пісні, яку я дуже люблю. Є пісні, як друга шкіра… Вони настільки приростають до тебе, що стають частиною твого ДНК. Скільки разів у нашому житті ми закохувались так, щоб потім по-дурному розлучатися і, втрачаючи один одного, час від часу запитувати в повній тиші: "Ну, як ти там?", І у відповідь - лише відлуння своїх власних слів. Бережіть кохання. Це саме той сенс, який ми шукали все своє життя", - написала зірка.

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