Известная актриса и телеведущая Елена Кравец рассказала, как стресс после начала войны обострил ее болезнь.

Несколько лет назад в одном из интервью известная юмористическая актриса, звезда "Квартал 95" Елена Кравец призналась о своей болезни. Как оказалось, у артистки диагностировали аллергическую болезнь крапивницу, одной из причин которой может быть сильный стресс. Очевидно, что на фоне начала войны и выезда с детьми за границу болезнь у Елены обострилась. Об этом она рассказала в сюжете программы "ЖВЛ".

"Это некоторые реакции кожи на какие-то процессы, которые происходят в мозге. Мозг – психика – тело. Это же замкнутый круг", - поделилась Кравец.

По словам актрисы, страдает на эту болезнь она с 2018 года, но не очень афишировала это на публику. Все это время она сталкивалась с кожными высыпаниями, которые с начала войны еще больше обострились.

Однако, настоящим спасением стала работа в новом проекте "Тихий вечер", в котором Елена стала ведущей в декабре 2022 года. После возвращения из-за границы в Украину, звезда отправила детей в школу, а сама начала строить карьеру в роли телеведущей, уйдя из "Квартал 95". По словам Кравец, ее коллеги-комики, с которыми она работала на сцене 25 лет, поняли и приняли ее решение, они остаются родными людьми.

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