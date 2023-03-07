Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі нове відео, на якому вжився в ролі "йоршика путіна" Сергія Пєскова.

У підписі до публікації на ютуб Юрій розповів про тему своєї нової пародії: "Найбільш обговорюваною подією минулого тижня на Росії став інцидент у Брянській області, який стався вранці 2 березня. Російська влада оголосила, що у два прикордонні села Сушани та Любечани проникла "українська ДРГ". Що цікаво, повідомлення чиновників та місцевих ЗМІ про те, що відбувалося на кордоні, різнилися і часом суперечили одне одному. Загалом вся ця заплутана історія покрита таємницею. І я подумав, що всю правду про цей інцидент може розповісти лише "найчесніша" у світі людина, прес-секретар путіна Дмитро Пєсков".

Варто відзначити, що Великий створив приголомшливий пародійний образ, приміряючи він зовнішність і звички Пєскова. Тут і дивна зачіска, і волохаті вуса та манера говорити, здебільшого повну брехню. Українці просто в захваті від нової пародії коміка, його засипали компліментами та жартівливими коментарями.

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