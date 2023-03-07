Українська співачка Оля Цибульська звикла до того, що з її авто трапляються якісь пригоди. Наприклад, її автомобіль одного разу вкрали, а іншого разу розбили. На цей раз з ним знову стався неприємний інцидент. Більш детально знаменитість розповіла про це у своїх Інстаграм-Сторіз.

Так, поспіхом Оля Цибульська припаркувала свій автомобіль у неправильному місці та побігла у своїх справах, адже вже запізнювалася. За порушення правил – авто зірки відвезли на штрафмайданчик.

Українській співачці довелося надіслати фото своїх документів та заплатити штраф у розмірі двох тисяч гривень. Завдяки цифровій системі це можна зробити дуже швидко.

За кілька годин виконавиця була на штрафмайданчику, щоб забрати авто. Оля Цибульська на радощах навіть поцілувала свій автомобіль.

Також вона дуже здивувалася, коли вже сіла за кермо і виїжджала зі штрафмайданчика.

"На виїзді я була шокована. Я помітила, що сюди машини підвозять кожні дві хвилини. Коротше, як лошара паркуюся не тільки я. Потрібно бути уважнішою", - додала артистка.

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