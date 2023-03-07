Украинская певица Оля Цибульская привыкла к тому, что с ее авто случаются, какие-то приключения. Например, ее автомобиль однажды украли, а в другой раз разбили. В этот раз с ним снова случился неприятный инцидент. Более детально знаменитость рассказала об этом в своих Инстаграм-Сториз.

Так, в спешке Оля Цибульская припарковала свой автомобиль в неправильном месте и побежала по своим делам, ведь уже опаздывала. За нарушение правил - авто звезды отвезли на штрафплощадку.

Украинской певице пришлось прислать фото своих документов и заплатить штраф в размере двух тысяч гривен. Благодаря цифровой системе сделать это можно очень быстро.

Через несколько часов исполнительница была на штрафплощадке, чтобы забрать авто. Оля Цибульская от радости даже поцеловала свой автомобиль.

Также она очень удивилась, когда уже села за руль и уезжала из штрафплощадке.

"На выезде я была шокирована. Я заметила, что сюда машины подвозят каждые две минуты. Короче, как лошара паркуюсь не только я. Нужно быть более внимательной", - добавила артистка.

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