Ілона Гвоздьова розповіла, що її друг запропонував одну чудову ідею для того, щоб підрахувати воїна і не дати світові забути про ті звірства, які творять росіяни в Україні.

6 березня Україну сколихнуло відео вбивства окупантами беззбройного українського військовослужбовця. Росіяни вистрілили у бійця після того, як той сказав: "Слава Україні". Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею танцювального проекту, запустила флешмоб на згадку про загиблого воїна. На своїй сторінці в Інстаграмі вона поділилася деталями.

Так, Ілона Гвоздьова розповіла, що її друг запропонував одну чудову ідею для того, щоб підрахувати воїна і не дати світові забути про ті звірства, які творять росіяни в Україні. Зокрема хореограф закликала українців зняти невеликі відео із фразою: "Слава Україні" та зробити так, щоб вони завірусилися у мережі.

"Нехай ці відео вирусяться, потрапляють у тренди, щоб ці свині бачили нас з кожного свого телефону та слухали нас… Ми повинні набрати мільйони переглядів разом і рознести ці останні слова Героя по всьому світу", - закликала Ілона Гвоздьова.

Користувачі мережі під постом хореографа пообіцяли взяти участь у флешмобі. Крім того, багато хто писав танцівниці "Танців з зірками" гаслом у відповідь: "Героям Слава!".

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