6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот сказал: "Слава Україні". Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей танцевального проекта, запустила флешмоб в память погибшего воина. На своей странице в Инстаграм она поделилась деталями.
Так, Илона Гвоздева рассказала, что ее друг предложил одну прекрасную идею для того, чтобы подчтить воина и не дать миру забыть о тех зверствах, которые творят россияне в Украине. В частности хореограф призвала украинцев снять небольшие видео с фразой: "Слава Україні" и сделать так, чтобы они завирусились в сети.
"Пусть эти видео вирусятся, попадают в тренды, чтобы эти свини видели нас с каждого своего телефона и слушали нас… Мы должны набрать миллионы просмотров вместе и разнести эти последние слова Героя по всему миру", - призвала Илона Гвоздева.
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Пользователи сети под постом хореографа пообещали принять участие в флешмобе. Кроме того, многие писали танцовщице "Танців з зірками" ответным лозунгом: "Героям Слава!".
Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.
Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.
Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.