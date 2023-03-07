Илона Гвоздева рассказала, что ее друг предложил одну прекрасную идею для того, чтобы подчтить воина и не дать миру забыть о тех зверствах, которые творят россияне в Украине.

6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот сказал: "Слава Україні". Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей танцевального проекта, запустила флешмоб в память погибшего воина. На своей странице в Инстаграм она поделилась деталями.

Так, Илона Гвоздева рассказала, что ее друг предложил одну прекрасную идею для того, чтобы подчтить воина и не дать миру забыть о тех зверствах, которые творят россияне в Украине. В частности хореограф призвала украинцев снять небольшие видео с фразой: "Слава Україні" и сделать так, чтобы они завирусились в сети.

"Пусть эти видео вирусятся, попадают в тренды, чтобы эти свини видели нас с каждого своего телефона и слушали нас… Мы должны набрать миллионы просмотров вместе и разнести эти последние слова Героя по всему миру", - призвала Илона Гвоздева.

Пользователи сети под постом хореографа пообещали принять участие в флешмобе. Кроме того, многие писали танцовщице "Танців з зірками" ответным лозунгом: "Героям Слава!".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.