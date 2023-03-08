На цей раз Настя Каменських вирішила звернутися до всіх своїх шанувальників за межами країни. Вона висловилася про те, як важко доводиться нашим громадянам та як воїнам доводиться боротися за нашу свободу.

«Уявіть, що ви кажете «Viva L'Italia!», «Vive La France» або будь-яку іншу фразу, щоб показати свою любов і повагу до своєї Батьківщини, і бути вбитим за це. Так був жорстоко вбитий один український Герой з відео , що розлетілося по всьому інтернету І так щодня вмирають тисячі наших героїв. Просто тому, що вони люблять Україну і готові підтримати Україну», - сказала Настя Каменських.

Вона додала, зараз уже неможливо бути аполітичним чи байдужим: ми маємо захищати міжнародні людські цінності та права, ми маємо захищати демократію.

"Героям слава!; Де потап? Він теж любить і захищає свою сім'ю? Слава лише Богу!; Герої не вмирають!; Пам'ять нашому Герою та смерть ворогам; Слава Україні 💙 Слава нашим мужнім захисникам» – пишуть у мережі.

Також Каменських поділилася весняним кадром і заговорила про переживання, нові емоції.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

Як ще Politeka повідомляла, що Каменських напередодні Нового року звернулася до українців із сильним посланням.

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