В этот раз Настя Каменских решила обратиться ко всем своим поклонникам за пределами страны. Она высказалась о том, как тяжело приходится нашим гражданам и как воинам приходится бороться за нашу свободу.

«Представьте, что вы говорите «Viva L’Italia!», «Vive La France» или любую другую фразу, чтобы показать свою любовь и уважение к своей Родине, и быть убитым за это.. Так был жестоко убит один украинский Герой из видео, которое разлетелось по всему интернету. И так каждый день умирают тысячи наших героев. Просто потому, что они любят Украину и готовы поддержать Украину» - высказалась Настя Каменских.

Она добавила, сейчас уже невозможно быть аполитичным или равнодушным: мы должны защищать международные человеческие ценности и права, мы должны защищать демократию.

«Героям Слава!; Где потап? Он тоже любит и защищает свою семью?; Слава только Богу!; Герои не умирают!; Память нашему Герою и смерть врагам; Слава Украине 💙 Слава нашим мужественным защитникам» - пишут в сети.

Также Каменских поделилась весенним кадром и заговорила о переживаниях, новых эмоциях.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.