Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який давно відомий на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка", вирішив вразити новим способом. На цей раз він представив авторський вірш:
"Цей погляд вільний, гордий, незалежний
Ми не забудемо ніколи у житті
Як український всесвіт, він - безкрайній та безмежний
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Терміново: Валерій Залужний прийняв рішення щодо Бахмута
Висітиме, розп‘ятий на хресті
Це - символ боротьби незламного народу
Заради щастя й усмішок майбутніх поколінь
Непереможні ми, козацького всі роду
Розіб’єм ворога без будь-яких сумлінь
Вам час до пекла всім, падлючі руські мразі
Горить вогонь, окріп вже закипає в казані
Чорти в очікуванні, б’ються всі в екстазі
І ділять орків: цей - тобі, а цей - мені" - представил телеведущий авторский стих.
«Дякую тебе Герою, кланяюся перед тобою. Героям слава!; Героям Слава; Смерть ворогам! 😠; Нехай здійсниться суд божий над російськими загарбниками, вбивцями, ґвалтівниками!; А головне, що в його очах не було жодної краплі страху» - пишуть у мережі.
Раніше дружина Решетника не змогла стримати сліз через тяжку втрату для українців. Крістіна Решетник додала, що не читала новин кілька годин, а коли побачила це відео не могла стримати сліз, серце розривалося від болю, а душа продовжує боліти.
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