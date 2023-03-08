Відомий телеведучий Григорій Решетник торкнувся українців авторським віршем, представивши його в Інстаграм.

Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який давно відомий на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка", вирішив вразити новим способом. На цей раз він представив авторський вірш:

"Цей погляд вільний, гордий, незалежний

Ми не забудемо ніколи у житті

Як український всесвіт, він - безкрайній та безмежний

Висітиме, розп‘ятий на хресті

Це - символ боротьби незламного народу

Заради щастя й усмішок майбутніх поколінь

Непереможні ми, козацького всі роду

Розіб’єм ворога без будь-яких сумлінь

Вам час до пекла всім, падлючі руські мразі

Горить вогонь, окріп вже закипає в казані

Чорти в очікуванні, б’ються всі в екстазі

І ділять орків: цей - тобі, а цей - мені" - представил телеведущий авторский стих.

«Дякую тебе Герою, кланяюся перед тобою. Героям слава!; Героям Слава; Смерть ворогам! 😠; Нехай здійсниться суд божий над російськими загарбниками, вбивцями, ґвалтівниками!; А головне, що в його очах не було жодної краплі страху» - пишуть у мережі.

Раніше дружина Решетника не змогла стримати сліз через тяжку втрату для українців. Крістіна Решетник додала, що не читала новин кілька годин, а коли побачила це відео не могла стримати сліз, серце розривалося від болю, а душа продовжує боліти.

Нагадаємо, "Ніби з іншого життя": Лобода у стильному образі поділилася архівними кадрами.

Як повідомляла Politeka, "Здоров'я головніше": Єфросиніна в приталеному вбранні перелякала хворобливою худорлявістю, відео.

Також Politeka писала, що "Це дуже важливий проект": екс-дружина Потапа Горова похвалилася важливим досягненням.