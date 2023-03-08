Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который давно известен на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка", решил впечатлить новым способом. В этот раз он представил авторский стих:
"Цей погляд вільний, гордий, незалежний
Ми не забудемо ніколи у житті
Як український всесвіт, він - безкрайній та безмежний
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Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
Висітиме, розп‘ятий на хресті
Це - символ боротьби незламного народу
Заради щастя й усмішок майбутніх поколінь
Непереможні ми, козацького всі роду
Розіб’єм ворога без будь-яких сумлінь
Вам час до пекла всім, падлючі руські мразі
Горить вогонь, окріп вже закипає в казані
Чорти в очікуванні, б’ються всі в екстазі
І ділять орків: цей - тобі, а цей - мені" - представил телеведущий авторский стих.
«Благодарю тебя Герою, кланяюсь перед тобой. Героям Слава!; Героям Слава😢; Смерть врагам! 😠; Пусть свершится суд божий над русскими захватчиками, убийцами, насильниками!; А главное, что в его глазах не было ни капли страха» - пишут в сети.
Ранее жена Решетника не смогла сдержать слез из-за тяжелой потери для украинцев. Кристина Решетник добавила, что не читала новостей пару часов, а когда увидела это видео не могла сдержать слез, сердце разрывалось от боли, а душа продолжает болеть.
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