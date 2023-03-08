Українська співачка та модель Даша Астаф'єва вирішила розповісти про цінні моменти та подарунки, пов'язані з близькими.

Популярна українська ведуча, модель та актриса Даша Астаф'єва почала ділитися в Інстаграм різними кадрами з особистими зауваженнями. Артистка вже не виступає із новими композиціями, проте успішно займається іншими проектами.

«Сьогодні день починався зі сліз. Приємні подарунки для нас із братом від друзів дитинства Андрія та Миколи. Сумно в сучасному світі отримувати листи, написані від людини з фронту, яку знаю особисто.

Я так пишаюся вам і так хочу, щоб ви завжди були прикладом для наступних поколінь. Слава нашим героям! Дякую кожному українцю за сміливість та відданість» - написала Астаф'єва.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка звернулася до тих , хто любить "Дашкати".

"У дитинстві хотіла, щоб мене звали "Аліса". Здавалося, що моє ім'я дуже старомодне і не вишукане. А ось якісь "Анжели", "Віолети", "Таміли" та "Яни" здавалися ангелами з піднебесся! У вісімдесятих! Даші, Поліни та Софії виглядали як бабусі. Так от зараз розумію, як сильно мені пощастило зі смаком батьків", - згадує Астаф'єва.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.