Украинская певица и модель Даша Астафьева решила рассказать о ценных моментах и подарках, связанных с близкими.

Популярная украинская ведущая, модель и актриса Даша Астафьева стала делиться в Инстаграм различными кадрами с личными замечаниями. Артистка уже не выступает с новыми композициями, однако успешно занимается другими проектами.

«Сегодня день начинался из слез. Приятные подарки для нас с братом от друзей детства Андрея и Николая. Грустно в современном мире получать письма, написанные от человека с фронта, которого знаю лично.

Я так горжусь вам и так хочу, чтобы вы всегда были примером следующим поколениям. Слава нашим героям! Спасибо каждому украинцу за смелость и преданность» - написала Астафьева.

Ранее на своей странице в Instagram артистка обратилась к тем , кто любит «Дашкать».

"В детстве хотела, чтобы меня звали "Алиса". Казалось, что мое имя очень старомодное и не изысканное. А вот какие-то "Анжелы", "Виолеты", "Тамилы" и "Яны" казались ангелами с поднебесья! В восьмидесятых Даши, Полины и Софии выглядели как бабушки. Так вот, сейчас понимаю, как сильно мне повезло со вкусом родителей", - вспоминает Астафьева.

Напомним, Даша Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.