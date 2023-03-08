Популярная украинская ведущая, модель и актриса Даша Астафьева стала делиться в Инстаграм различными кадрами с личными замечаниями. Артистка уже не выступает с новыми композициями, однако успешно занимается другими проектами.
«Сегодня день начинался из слез. Приятные подарки для нас с братом от друзей детства Андрея и Николая. Грустно в современном мире получать письма, написанные от человека с фронта, которого знаю лично.
Я так горжусь вам и так хочу, чтобы вы всегда были примером следующим поколениям. Слава нашим героям! Спасибо каждому украинцу за смелость и преданность» - написала Астафьева.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Шансов выжить не было: два самолета столкнулись в небе, один рухнул среди жилых домов
"Это его глаза, голос": родные узнали Героя, убитого за слова "Слава Україні"
Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
"Боль невыносимая": оборвалась жизнь очень храброй украинской красавицы
Ранее на своей странице в Instagram артистка обратилась к тем , кто любит «Дашкать».
"В детстве хотела, чтобы меня звали "Алиса". Казалось, что мое имя очень старомодное и не изысканное. А вот какие-то "Анжелы", "Виолеты", "Тамилы" и "Яны" казались ангелами с поднебесья! В восьмидесятых Даши, Полины и Софии выглядели как бабушки. Так вот, сейчас понимаю, как сильно мне повезло со вкусом родителей", - вспоминает Астафьева.
Напомним, Даша Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.