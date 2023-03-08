Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео, де показав фрагмент своєї роботи в студії звукозапису.

У короткому ролику Макс знято в темній атмосфері студії, він стоїть за мікрофоном і пронизливо виконує куплет із нової пісні. Перед камерою артист з'явився теж у всьому чорному, він буквально зливається з навколишнім оточенням. При цьому виглядає дуже серйозним та зосередженим.

У підписі до публікації Барських просто написав: "Слава Україні". А шанувальники, захоплені його пронизливим співом, відразу почали коментувати нове відео артиста:

"Слава Україні".

"Героям слава! Слава нації. Україна насамперед".

"Їм не вдалося зламати нашу свободу!"

"Героям слава".

"Перемога буде за нами! Слава нашим хлопцям!"

"Дякую вам, Максе, за вашу неймовірну творчість. Захоплююся вами".

"Разом ми переможемо! Це наша рідна земля!".

"Це точно про те військове".

"Героям Слава. Сьогодні болить дуже".

"Перемога за нами".

"Свободу Україні".

"Кожне слово у крапку".

"Героям слава! Захисникам нашим слава та низький уклін".

"Мама не плач".

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