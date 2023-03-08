Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, на котором показал фрагмент своей работы в студии звукозаписи.

В коротком ролике Макс запечатлен в темной атмосфере студии, он стоит за микрофоном и пронзительно исполняет куплет из новой песни. Перед камерой артист появился тоже во всем черном, он буквально сливается с обстановкой вокруг. При этом выглядит очень серьезным и сосредоточенным.

В подписи к публикации Барских просто написал: "Слава Украине". А поклонники, восхищенные его пронзительным пением, тут же принялись комментировать новое видео артиста:

"Слава Украине".

"Героям слава! Слава нации. Украина прежде всего".

"Им не удалось сломить нашу свободу!".

"Героям Слава".

"Победа будет за нами! Слава нашим ребятам!".

"Спасибо вам, Макс, за ваше невероятное творчество. Восхищаюсь вами".

"Вместе мы победим! Это наша родная земля!".

"Это точно о том военном".

"Героям Слава. Сегодня болит очень".

"Победа за нами".

"Свободу Украине".

"Каждое слово в точку".

"Героям слава! Защитникам нашим слава и низкий поклон".

"Мама не плачь".

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