Популярна українська телеведуча та засновниця благодійного фонду Маша Єфросиніна, яка з початку війни вивезла дітей до Польщі і тепер мешкає на дві країни, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка вирішила підбити підсумки та чесно розповіла українцям про результати роботи свого іменного фонду за рік війни.

У своєму новому посту Маша показала фото з командою, а також опублікувала слайди, в яких розписано та показано в цифрах результати роботи її фонду з початку війни в Україні. За словами телезірки, швидше за все, у мирний час таких результатів вдалося б досягти за роки, тоді як у воєнний час люди об'єдналися у своєму бажанні допомагати.

У підписі до публікації Єфросиніна розповіла про найуспішніші проекти, які насамперед стосуються допомоги жінкам, а також поділилася своїми емоціями:

"Друзі, з гордістю доповідаю вам про результати роботи у 2022 році. Коли ми самі командою нещодавно підбили всі ці підсумки, всі сказали, що за мирних часів ми ймовірніше за все досягли б таких результатів лише за кілька років! Але нами рушила неймовірна сила допомогти якомога більшій кількості постраждалих. І, головне, ми не зупиняємося! "Фонд Маша" – це громадська організація, створена для допомоги жінкам, які постраждалих від різних проявів насильства, в тому числі, воєнних злочинів", - написала Марія.

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