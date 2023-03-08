Популярная украинская телеведущая и основательница благотворительного фонда Маша Ефросинина, которая с начала войны вывезла детей в Польшу и теперь живет на две страны, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда решила подвести итоги и честно рассказала украинцам о результатах работы своего именного фонда за год войны.

В своем новом посте Маша показала фото с командой, а также опубликовала слайды, в которых расписаны и показаны в цифрах результаты работа ее фонда с начала войны в Украине. По словам телезвезды, скорее всего в мирное время таких результатов удалось бы достичь за годы, тогда как в военное время люди объединились в своем желании помогать.

В подписи к публикации Ефросинина рассказала о самых успешных проектах, которые в первую очередь касаются помощи женщинам, а также поделилась своими эмоциями:

"Друзья, с гордостью докладываю вам о результатах работы в 2022 году. Когда мы сами командой недавно подвели все эти итоги, все сказали, что в мирное время мы вероятнее всего достигли бы таких результатов всего за несколько лет! Но нами двинулась невероятная сила помочь как можно большему количеству пострадавших. И, главное, мы не останавливаемся! "Фонд Маша" – это общественная организация, созданная для помощи женщинам, пострадавшим от различных проявлений насилия, в том числе военных преступлений", - написала Мария.

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