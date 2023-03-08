Відома співачка Наталія Могилевська не залишилася осторонь теми, яка вже кілька днів розбурхує всіх українців.

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка залишилася в Україні під час війни, поділилася у своєму Instagram жорстоким відео, яке розбурхало українців, і написала несамовите послання. Йдеться про кадри нелюдського розстрілу українського військового у полоні за слова "Слава Україні".

У своєму посту Наталія розповіла про справжню мету російських окупантів та неймовірний героїзм українців.

"До сліз, до крику який застряг у горлі. Слава справжньому Герою України! Хай весь світ знає, які вони Українці! Як ми змінилися. В чому сила духу, віри та сенс нашого життя сьогодні. Так, щоб всьому світу було зрозуміло, чому ми змогли зупинити такого величезного ворога. Якою саме вірою та сміливістю! А іноді і навіть голими руками ми зупиняли цей натиск. Слава справжнім Героям! Слава кожному, хто ризикуючи життям, кожен день захищає Україну. І на фронті, і вдома. Я вдома, ми вдома, це наша країна і нас нікому не прогнати з нашої землі! Тому що прийдеться вбити просто всіх! Тільки це неможливо", - написала Могилевська.

Артистка також додала, що це відео із розстрілом беззбройного полоненого – яскрава демонстрація нікчемності росіян.

"Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного! Вічна пам’ять і Слава Герою!", - підсумувала співачка.

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