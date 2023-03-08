Известная певица Наталья Могилевская не осталась в стороне от темы, которая уже несколько дней будоражит всех украинцев.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая осталась в Украине во время войны, поделилась в своем Instagram жестоким видео, которое взбудоражило украинцев, и написала душераздирающее послание. Речь идет о кадрах бесчеловечного расстрела украинского военного в плену за слова "Слава Украине".

В своем посте Наталья рассказала об истинной цели российских оккупантов и невероятном героизме украинцев.

"До слез, до крика, застрявшего в горле. Слава настоящему Герою Украины! Пусть весь мир знает, какие они украинцы! Как мы поменялись. В чем сила духа, веры и смысла нашей жизни сегодня. Да, чтобы всему миру было понятно, почему мы смогли остановить такого огромного врага. Какой верой и смелостью! А иногда и даже голыми руками мы останавливали это давление. Слава настоящим Героям! Слава каждому, кто, рискуя жизнью, каждый день защищает Украину. И на фронте, и дома. Я дома, мы дома, это наша страна и нас никому не прогнать из нашей земли! Потому что придется убить просто всех! Только это невозможно", - написала Могилевская.

Артистка также добавила, что это видео с расстрелом безоружного пленного – яркая демонстрация ничтожности россиян.

"Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является лишь зверское уничтожение украинцев. С холодной головой, с соблюдением правил войны и с честью мы обязательно отомстим за каждого! Вечная память и Слава Герою!", - подытожила певица.

Напомним, "Самый честный человек": Юрий Великий из "Квартал 95" вжился в роль Пескова и насмешил украинцев.

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