Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч записав потужний спіч про українського воїна, якого жорстоко розстріляли російські окупанти після слів "Слава Україні". Відеозапис з'явився на його сторінці в соцмережі Інстаграм.

Телеведучий згадав фільм "Хоробре серце", де головний герой - ватажок шотландського повстання Вільям Воллес, під час страти закричав свої останні слова: "Свобода!". Багато хлопчиків, подивившись фільм, були впевнені, що те саме кричали б на його місці.

Але в реальному житті все не так, наголосив Анатолій Анатоліч. Перед смертю люди не говорять промов, люди намагаються зробити все, щоб вижити. Але цинічно вбитий росіянами український захисник сказав у свої останні хвилини життя: "Слава Україні". Він не просив ні про що і був вірним Україні до кінця.

"Це були його останні слова. У лісі. Без глядачів навколо. Він навіть не знав, що його знімають і не думав, що хтось це побачить. Але він не впав навколішки і не став говорити російською. Він просто затягнувся цигаркою і сказав: "Слава Україні". Вже на небесах він почує мільйони відповідей на його слова... У той момент він навіть не підозрював, що стане ще одним символом нашої перемоги. Також, як фраза про "російський військовий корабель іди на*уй ", - зазначив Анатолій Анатоліч.

Знаменитість також визнав, що до таких відео та смертей на фронті ніколи не зможе ставитися спокійно або ж звикнути до них. Також закликав не упускати руки, продовжувати боротися, кожному на своєму фронті.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.