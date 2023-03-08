Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич записал мощный спич об украинском воине, которого жестоко расстреляли российские оккупанты после слов "Слава Україні". Видеозапись появилась на его странице в соцсети Инстаграм.

Телеведущий вспомнил фильм "Храброе сердце", где главный герой - предводитель шотландского восстания Уильям Уоллес, во время казни закричал свои последние слова: "Свобода!". Многие мальчики, посмотрев фильм, были уверены, что тоже самое бы кричали на его месте.

Но в реальной жизни все не так, подчеркнул Анатолий Анатолич. Перед лицом смерти люди не говорят речей, люди пытаются сделать все, чтобы выжить. Но цинично убитый россиянами украинский защитник сказал в свои последние минуты жизни: "Слава Україні". Он не просил ни о чем и был верен Украине до конца.

"Это были его последние слова. В лесу. Без зрителей вокруг. Он даже не знал, что его снимают и не думал, что кто-то это увидит. Но он не упал на колени и не стал говорить на русском. Он просто затянулся сигаретой и сказал: "Слава Україні". Уже на небесах он услышит миллионы ответов на его слова... В тот момент он даже не подозревал, что станет еще одним символом нашей победы. Также, как фраза про "русский военный корабль иди на*уй", - отметил Анатолий Анатолич.

Знаменитость также признал, что к таким видео и смертям на фронте никогда не сможет относится спокойно или же привыкнуть к ним. В также призвал не упускать руки, продолжать бороться, каждому на своем фронте.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.