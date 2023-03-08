Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів із нової фотосесії у спокусливому образі.

Як видно, на нових знімках Анна знята у світлій кімнаті з незвичайними стінами. Схоже, дівчина вирішила трохи змінити імідж – перед камерою вона з'явилася у джинсах та вузькій кофтині з пікантним вирізом, все це лише підкреслює струнку фігуру та силіконове декольте співачки. Увага привертає нове укладання співачки – тут її волосся в цікавому завитому укладанні, а на обличчі яскравий професійний макіяж.

У підписі до публікації Трінчер нічого не написала, залишила лише емодзі-серце. Натомість шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Дуже красива".

"Красуня, просто богиня".

"Це неможливо не лайкнути! Дуже красиво!"

"Вау, що за краля?".

"Красуня".

"Це пожежа".

"Ну яка ти гарна. Неперевершена красуня".

"Неймовірна, ти мене надихаєш".

"Красуня".

"Неймовірна, дуже гарно".

"Чарівна".

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