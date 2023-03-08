Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров из новой фотосессии в соблазнительном образе.

Как видно, на новых снимках Анна запечатлена в светлой комнате с необычными стенами. Похоже, девушка решила немного изменить имидж – перед камерой она появилась в джинсах и узкой кофточке с пикантным вырезом, все это только подчеркивает стройную фигуру и силиконовое декольте певицы. Внимание привлекает новая укладка певицы – здесь ее волосы в интересной завитой укладке, а на лице яркий профессиональный макияж.

В подписи к публикации Тринчер ничего не написала, оставила только эмодзи-сердечко. Зато поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Очень красивая".

"Красотка, просто богиня".

"Это невозможно не лайкнуть! Очень красиво!".

"Вау, что за краля?".

"Красавица".

"Это пожар".

"Ну какая ты красивая. Непревзойденная красавица".

"Невероятная, ты меня вдохновляешь".

"Красотка".

"Невероятная, очень красиво".

"Очаровательная".

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