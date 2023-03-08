Так, блогерка Анна Алхім запевнила, що вона не розлучниця. Нагадаємо, Шаманська заявляла, що відверте відео її чоловіка і Шаманської, які «труться геніталіями», стало не причиною розлучення, але останньою краплею.

«Це просто якийсь жах. Я вважаю, що там нічого такого не було, ми танцювали. Які геніталії? Це повний абсурд», - запевнила Алхім в ефірі «ЖВЛ».

Також блогерка запевнила, що в цій історії вона не розлучниця, а з Русланом вони друзі.

«Ні, я не була розлучницею, це зовсім не про мене. Ну, це про мене, але це не та історія», - сказала Алхім.

Дівчина також вважає, що екс-дружина Ханумака роздула скандал у себе в інстаграмі і запевнила, що Руслан був шокований тим, що сталося і хвилювався, що це вплине на його спілкування із дитиною, яку він дуже любить.

«Але я так розумію, що все добре», - зазначила Алхім.

Додамо, тим часом у своєму Інстаграмі Аліна Шаманська, яка нещодавно святкувала день нарождення, показала кадрі із сином від Ханумака і зазначила, що чим старше він стає, тим більше схожий на неї.

Нагадаємо, Ханумак на тлі скандального розлучення звернувся до українців.

Раніше на розлучення Шаманської та Руслана Ханумака відреагували Даша Квіткова, Ганна Трінчер, Наталка Денисенко та інші.

Також повідомлялося, що Шаманська розповіла про прокльони на її адресу та на адресу маленького сина.