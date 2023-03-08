Так, блогерша Анна Алхим заверила, что она не разлучница.
Напомним, Шаманская заявляла, что откровенное видео ее мужа и Шаманской, «трущихся гениталиями», стало не причиной развода, но последней каплей.
«Это просто ужас. Я считаю, что там ничего такого не было, мы танцевали. Какие гениталии? Это полный абсурд», - заверила Алхим в эфире ЖВЛ.
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Также блогерша заверила, что в этой истории она не разлучница, а с Русланом они друзья.
«Нет, я не была разлучницей, это совсем не обо мне. Ну, это обо мне, но это не та история», – сказала Алхим.
Девушка также считает, что экс-супруга Ханумака раздула скандал у себя в инстаграмме и заверила, что Руслан был шокирован случившимся и волновался, что это повлияет на его общение с ребенком, которого он очень любит.
"Но я так понимаю, что все хорошо", - отметила Алхим.
Добавим, тем временем в своем Инстаграмме Алина Шаманская, недавно праздновавшая день рождения, показала кадрі с сыном от Ханумака и отметила, что чем старше он становится, тем больше похож на нее.
Напомним, Ханумак на фоне скандального развода обратился к украинцам.
Ранее на развод Шаманской и Руслана Ханумака отреагировали Даша Квиткова, Анна Тринчер, Наталья Денисенко и другие.
Также сообщалось, что Шаманская рассказала о проклятиях в ее адрес и в адрес маленького сына.