Для багатьох гучний скандал в родині актора та сценариста студії "Квартал 95" Руслана Ханумака став шоком, для деяких – підтвержденням того, що шлюб лише здавався ідеальним.

Нагадаємо, про неминуче розлучення повідомила дружина Ханумака - відома українська блогерка та журналістка Аліна Шаманська.

За її словами, ситуація, яка виникла не є причиною розлучення, але вона стала феєричною останньою крапкою.

Новина приголомшила друзів і близьких Шаманської.

Так, акторка Наталка Денисенко сказала, що шокована: «О, божеееее, Алінкаааааа. У мене шок…».

«Аліна, це power» - відреагувала блогерка і дружина «Холостяка» Микити Добриніна Даша Квіткова, додавши також емодзі підтримки.

«Все буде добре», - запевнила Шаманську переможниця шоу «Холостояк-10» Даша Ульянова.

Також свою підтримку Аліні висловила блогерка, актриса і співачка Анна Трінчер.

«Шок», - прокоментувала сумну новину співачка Катерина Бужинська.

У коментарях до допису дружини Руслана дехто зізнався, що їхнє розлучення не стало несподіванкою. Мовляв, вони давно здогадувались, що у подружжя великі проблеми:

«Очікувано, ми просто чекали поки ви скажете про це»,

«На скільки я зрозуміла, то вони вже, мабудь, рік не разом. Рік як мають різні інтереси і життя. Хтось знає причину розлучення? А може його теж щось не влаштовувало? Я не захищаю Руслана, але ж ми не знаємо що там сталось»,

«Чогось так і помічалось давно, що ви не разом,тепер лише підтвердилось», «Пробито дно просто, шо Алхім кончена, шо ваш чоловік якийсь дурний…Вибачте. Все буде добре»,

«Просто привід для виверження вулкану, який давно спав, і все і так було помітно, не потрібно було вам прям так феєрично про це повідомляти».

Нагадаємо, у зірок Квартал 95 полилися сльози прямо на сцені.

Також повідомлялось, що дружина продюсера "Квартал 95" дала пораду українцям на відпочинку.

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