Про це, як пише Politeka.net, повідомила дружина Ханумака - відома українська блогерка та журналістка Аліна Шаманська.

Останньою "феєричною крапкою", за її словами, став інцидент, який трапився на Різдво.

Терпець жінки урвався після того, як Ханумака публічно її принизив.

«Коли тебе публічно принижують та насміхаються під фото, де зображений твій чоловік,

який треться геніталіями з іншою блогеркою в неї вдома на Різдво. І ти просиш заступитися..

А тобі відповідають «мы выше этого». Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі: «значить це не твій чоловік. Так, це не мій чоловік», - написала Шаманська на своїй сторінці в Інстаграм.

Блогерка також закликала її не жаліти, бо вона обов’язково буде щасливою.

Крім того, Шаманська запевнила, що на подробиці розлучення чекати не слід, бо в неї є рівень відповідальності перед сином, повага до родини і людські цінності.

Також Шаманська підкреслила, що у публічній площині вона захистить себе сама.

Друзі та підписники Шаманської висловлюють їй підтримку, дехто висловився, що Руслан ніколи не був достойний такої дружини.

«Він ніколи не був достойний Вас, Аліно! А тепер у скількох прекрасних чоловіків з'явиться шанс!», «Очікуємо, ми просто чекали поки ви скажете про це», «Завжди захоплювалась, яка ти сильна! Знаю, що тепер все в тебе буде в рази краще».

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