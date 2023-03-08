На цей раз Марічка Падалко розповіла, що легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, також відомий як "Да Вінчі", загинув під Бахмутом. У 2021 році він був удостоєний Зірки Героя України. У 17 років він добровольцем подався захищати Україну (фото 1).

Ймовірно, одним із загиблих героїв, розстріляних росіянами, є Тимофій Шадура (фото 2), впізнаний його сестрою та братами із 30-ї бригади. Тимофій був старшою дитиною у багатодітній родині Житомирської області, та не мав власності. Однак ідентифікувати загиблого на сумнозвісному відео можна лише за допомогою ДНК-експертизи, коли буде знайдено тіло. За іншою версією, яка мені особисто здається менш імовірною, на відео було розстріляно Олександра Мацієвського зі 163 батальйону ТРО (фото 3).

На Майдані Незалежності віддали честь чотирьом загиблим героям, бійцям диверсійно-розвідувальної групи із добровольчого батальйону "Братство". "Група Святоші" загинула у тилу ворога на території Брянської області у грудні минулого року (фото 4 Яна Доброносова).

126 українських захисників та 4 захисниці повернулися додому в рамках чергового обміну. 87 із них були захисниками Маріуполя, проте за повідомленням "азовців", серед звільнених сьогодні немає жодного бійця їхнього батальйону (відео 5).

Дітей, які перебувають у зоні бойових дій, будуть обов'язково евакуйовані - відповідний механізм схвалено в Кабінеті Міністрів (фото 6). На сьогоднішній день під параметри такого розпорядження потрапляє лише Бахмут.

ЗСУ ліквідували «вагнерівців», які намагалися втекти після невдалого штурму Бахмута (відео 7)

Казахстан після Києва та Бучі, Харкова та Львова відкрив Юрту Незламності у Дніпрі (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.