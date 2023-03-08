В этот раз Маричка Падалко рассказала, что легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, также известный как "Да Винчи", погиб под Бахмутом. В 2021 году он был удостоен Звезды Героя Украины. В 17 лет он добровольцем отправился защищать Украину (фото 1).

Вероятно, одним из погибших героев, расстрелянных россиянами, является Тимофей Шадура (фото 2), узнанный его сестрой и братьями из 30-й бригады. Тимофей был старшим ребенком в многодетной семье Житомирской области, и не имел собственности. Однако, идентифицировать погибшего на печально известном видео можно только с помощью ДНК-экспертизы, когда будет найдено тело. По другой версии, которая мне лично кажется менее вероятной, на видео был расстрелян Александр Мациевский из 163 батальона ТРО (фото 3).

На Майдане Незалежности отдали честь четырем погибшим героям, бойцам диверсионно-разведывательной группы из добровольческого батальона "Братство". "Группа Святоши" погибла в тылу врага на территории Брянской области в декабре прошлого года (фото 4 Яна Доброносова).

126 украинских защитников и 4 защитницы вернулись домой в рамках очередного обмена. 87 из них были защитниками Мариуполя, однако по сообщению "азовцев", среди уволенных сегодня нет ни одного бойца их батальона (видео 5).

Дети, находящиеся в зоне боевых действий, будут обязательно эвакуированы - соответствующий механизм был одобрен в Кабинете Министров (фото 6). На сегодняшний день под параметры подобного распоряжения попадает только Бахмут.

ВСУ ликвидировали «вагнеровцев», пытавшихся скрыться после неудачного штурма Бахмута (видео 7)

Казахстан после Киева и Бучи, Харькова и Львова открыл Юрту Несокрушимости в Днепре (видео 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.