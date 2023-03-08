Користувачів мережі потішило відео з кулінаром Ектором Хіменесем Браво, і вони залишили багато компліментів для нього.

У мережі з'явилися патріотичні листівки із 8 березня. Чоловіки вітають українок зі святом, навіть попри війну. Свою листівку для українок зробив також український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво. Відеопривітанням він поділився у себе в Інстаграм.

Зокрема, Ектор Хіменес Браво записав відео, на якому вийшов у двір у білій сорочці та піджаку. Забавно, що до такого одягу він підібрав яскраві гумові капці та шорти. У руках кулінар тримав миску з пелюстками троянд, які розкидав довкола.

"Ти найпрекрасніша жінка у світі. Тону в твоїх очах. Твої обійми найтепліші. Твоя посмішка робить мій день кращим. З 8 березня, моя квіточка", - йдеться у підписі до відео Ектора Хіменеса Браво.

Користувачів мережі потішило відео з кулінаром і вони залишили багато компліментів для нього: "Ношки - залік", "Який солоденький подарунок", "От би всі чоловіки так робили", "Дякую. Екторе, ви як завжди на висоті! Усіх зі святом! ", "Ектор який Ви красень".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

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