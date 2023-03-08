Пользователей сети позабавило видео с кулинаром Эктором Хименесем Браво и они оставили много комплиментов для него.

В сети появились патриотические открытки с 8 марта. Мужчины поздравляют украинок с праздником, даже несмотря на войну. Свою открытку для украинок сделал также украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво. Видеопоздравлением он поделился у себя в Инстаграм.

В частности, Эктор Хименес Браво записал видео, на котором вышел во двор в белой рубашке и пиджаке. Забавно, что к такой одежде он подобрал яркие резиновые тапочки и шорты. В руках кулинар держал миску с лепестками роз, которые разбрасывал вокруг.

"Ты самая прекрасная женщина в мире. Тону в твоих глазах. Твои объятия самые теплые. Твоя улыбка делает мой день лучше. С 8-ым марта, мой цветочек", - говорится в подписи к видео Эктора Хименеса Браво.

Пользователей сети позабавило видео с кулинаром и они оставили много комплиментов для него: "Носки - зачёт", "Какой сладенький подарок", "Вот бы все мужчины так делали", "Спасибо. Эктор, вы как всегда на высоте! Всех с праздником!", "Эктор какой Вы красавец".

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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