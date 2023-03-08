У телеведучої Маші Єфросініної вийшло велике інтерв'ю з Ігорем Лаченковим, якого знають телеграм-каналом "Лачен пише". На розмову реагують неоднозначно – хтось критикує ведучу за бажання похайпувати, а хтось захоплюється професіоналізмом.

Після розмови з ним вона дійшла висновку, чого зараз хочуть побачити військові від простих людей. В Інстаграм вона присвятила цьому пост і звернулася до українців із закликом.

Ведуча зауважила, що українці вже звикли до найстрашнішого, але новини останніх днів почали струшувати звістками про жахливу загибель наших героїв. Вона закликала українців щодня пам'ятати про захисників: молитися, дякувати та допомагати. Адже вони – наша надія та віра у перемогу.

Маша Єфросиніна вважає, що неприпустимо вдавати ніби війна десь далеко, адже наші воїни за нас стоять і поки вони живі і мають сили - Україна залишиться незалежною і непокореною.

"Не маємо ми права на "ой, я вже не можу від тих новин, все, житиму своїм життям без усього цього!" НЕ МОЖНА! Їхнє життя - це наше життя сьогодні і завтра! Допомагаємо, друзі! Не забуваємо ні на мить!", - доповнила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.