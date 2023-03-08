У телеведущей Маши Ефросининой вышло большое интервью с Игорем Лаченковым, которого знают по телеграмм-каналу "Лачен пишет". На беседу реагируют неоднозначно – кто-то критикует ведущую за желание похайповать, а кто-то восхищается ее профессионализмом.

После разговора с ним, она пришла к выводу, чего сейчас хотят увидеть военные от простых людей. В Инстаграм она посвятила этому пост и обратилась к украинцам с призывом.

Ведущая отметила, что украинцы уже привыкли к самому страшному, но новости последних дней стали встряхивать известиями об ужасной гибели наших героев. Она призвала, украинцев каждый день помнить о защитниках: молиться, благодарить и помогать. Ведь они – наша надежда и вера в победу.

Маша Ефросинина считает, что недопустимо делать вид будто война где-то далеко, ведь наши воины за нас стоят и пока они живы и у них есть силы - Украина останется независимой и непокоренной.

"Не имеем мы права на "ой, я уже не могу от тех новостей, все, буду жить своей жизнью без всего этого!" НЕЛЬЗЯ! Их жизнь – это наша жизнь сегодня и завтра! Помогаем, друзья! Не забываем ни на миг!", - дополнила Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.