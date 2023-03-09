Популярна українська ведуча, модель та актриса Даша Астаф'єва показала, чим зараз захоплена новою роботою. Артистка не виступає з піснями, проте з радістю займається волонтерством, озвученням та новими проектами.

«Процес створення нової аудіо-версії книги у #underbooks. «Острів каштанів» - перший дорослий фікшн роставна. Сучасна українська література, яку ми обираємо ретельно, допомагаючи цим зберігати та примножувати прекрасне за таких скрутних часів. levchenkovika – наш новий голос і душа проекту. Закохались із першого почутого слова. Закохайтеся і ви! – пише Даша.

У мережі також висловили свою думку:

«Боже, який магічний голос, навіть час застиг 👏; Дуже відмінний зворушливий голос! На цю аудіокнигу можна отримати доступ? 😍❤️; Голос дуже приємний 😍; 🔥 неймовірний голос!».

«Сьогодні день починався зі сліз. Приємні подарунки для нас із братом від друзів дитинства Андрія та Миколи. Сумно в сучасному світі отримувати листи, написані від людини з фронту, яку знаю особисто. Я так пишаюся вам і так хочу, щоб ви завжди були прикладом для наступних поколінь» - раніше написала Астаф'єва.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.