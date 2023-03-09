Украинская певица и модель Даша Астафьева решила показать, чем сильно увлечена в последнее время.

Популярная украинская ведущая, модель и актриса Даша Астафьева показала, чем сейчас увлечена новой работой. Артистка не выступает с песнями, однако с радостью занимается волонтерством, озвучиванием и новыми проектами.

«Процесс создания новой аудио-версии книги в #underbooks. «Остров каштанов» - первый взрослый фикшн рostavna. Современная украинская литература, которую мы выбираем тщательно, помогая этим сохранять и приумножать прекрасное в такие трудные времена. levchenkovika – наш новый голос и душа проекта. Влюбились с первого услышанного слова. Влюбитесь и вы!» - пишет Даша.

В сети также выразили свое мнение:

«Боже, какой магический голос, даже время застыло 👏; Очень отличный трогательный голос!!! На эту аудиокнигу можно где-то получить доступ? 😍❤️; Голос очень приятный😍; 🔥 невероятный голос!».

«Сегодня день начинался из слез. Приятные подарки для нас с братом от друзей детства Андрея и Николая. Грустно в современном мире получать письма, написанные от человека с фронта, которого знаю лично. Я так горжусь вам и так хочу, чтобы вы всегда были примером следующим поколениям» - ранее написала Астафьева.

Напомним, Даша Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.