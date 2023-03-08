Все більше жінок починають усвідомлювати, що Міжнародний жіночий день – це не про квіточки та весну, а про сильних, цілеспрямованих та рівних з чоловіками жінок. Фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна, яка стала ведучою " Євробачення-2023 ", опублікувала в Інстаграмі пост, в якому привітала українок і постала в яскравому образі.

На фото фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна позує в ефектному вбранні, яке цілком може зійти за новорічний - блискучий темно-сірий комбінезон. По всьому одязі пришиті блискучі паєтки яскравих відтінків. Волосся вона гладко зачесала і зібрала у високий хвіст.

Макіяж також привертає увагу: губи артистка нафарбувала червоною помадою, намалювала стрілки, нанесла світлі тіні і приклеїла кілька декоративних бусинок біля скроні. У підписі до публікації зірка привітала українок із 8 березня.

"Дівчата. Маємо право жити своє життя, як ми відчуваємо. Неймовірно цікаві, сильні, рівні, вільні, багатогранні, талановиті. Захоплююсь кожною з вас! Оспівую кожну у своїх піснях!", - написала у зверненні Юлія Саніна.

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