Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і стане ведучою Євробачення-2023 від України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість записала відеозвернення до шанувальників, у якому повідомила важливі новини.

Як виявилося, Юлія зі своїм гуртом The Hardkiss готуються вирушити в тур містами Північної Америки. У своєму зверненні артистка розповіла, що вони з організаторами цих гастролей домовилися з американською благодійною компанією, яка спрямовуватиме частину коштів від концертів на протезування українських військових.

У підписі до публікації Саніна написала графік майбутніх концертів і розповіла: "Друзі! В рамках туру Північною Америкою The Hardkiss та концертний організатор @resilienceentertainment починають співпрацю з @kinddeeds_us. Частина прибутку від туру піде саме до цієї організації, яка займається протезуванням українських військових у США. Купуючи квитки на концерти, ви долучаєтеся до дуже важливої справи".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Пишаюся вами".

"Чекаємо в Едмонтоні!".

"Бачу, що квитки в Торонто 19+. Чи справді перевірятимуть?".

"Приїжджайте наступного разу під час туру до Sacramento. Тут найбільша українська діаспора в US. Щонайменше в раз 10 більше ніж у San-Francisco".

"Дуже чекаємо вас у Сіетлі. І хороша ініціатива! Мільйон сердечок".

"Майамі чекаємо".

"Молодці".

"Нью Йорк, дуже чекаємо".

"Удачі вам".

"Така втомлена".

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